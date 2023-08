Warren Buffett timmert aan de weg met miljardeninjectie in bouwbedrijven VS

Buffett, die eerder deze maand nog klinkende resultaten presenteerde, heeft zijn vizier gericht op de grote Amerikaanse bouwers, zo kwam naar voren uit meldingen van beurswaakond SEC.

Zo kocht hij via Berkshire Hathaway een fors belang in Dr. Horton, de grootste Amerikaanse huizenbouwer met het hoofdkantoor in Texas. Het bedrijf dat in 1978 het licht zag, is vernoemd naar de oprichter Donald R. Horton.

Daarnaast is Buffett ingestapt bij Lennar, het op een na grootste woningbouwbedrijf in de VS. De naam van het concern is samengesteld uit de voornamen van de twee oprichters, Leonard Miller en Arnold Rosen die in 1954 met de eerste bouwactiviteiten begonnen.

Last but not least heeft Buffett een belang genomen in NVR, het bouwbedrijf met het hoofdkantoor in Arizona. Na de start door oprichter Dwight Schar in 1980 is NVR uitgegroeid tot de op vier na grootste bouwonderneming in Amerika.

Opvallend

De belangstelling van Buffett in Amerikaanse bouwbedrijven is opvallend te noemen. De huizenmarkt in de VS is flink onder druk gekomen door de sterk opgelopen hypotheekrente in reactie op de reeks renteverhogingen door de Federal Reserve om de inflatie te dempen. Buffett lijkt daarmee in te spelen om zijn beurswijsheid om aandelen in te slaan als niemand ze wil hebben.

Naast nieuwe deelnemingen heeft Buffett ook aandelen van de hand gedaan. Zo stootte hij 70% van zijn belang in gamegigant Activision af, dat nog steeds begeerd wordt door techreus Microsoft. Eerder kwam er groen licht van een Amerikaanse rechtbank om de megaovername toch door te laten gaan, maar Buffett had toen al zijn belang stevig teruggebracht.

De bijna 93-jarige Buffett, die nog steeds niet aan stoppen lijkt te denken, liet eerder deze maand nog sterke prestaties zien. Vooral zijn grote belang in Apple legde hem geen windeieren. Zijn oorlogskas om nieuwe investeringen te doen, is inmiddels opgelopen naar $150 miljard.