Eerste daling hypotheekrente een feit

Sinds eind vorig jaar wisselen stijgingen en dalingen elkaar om de paar weken af, waardoor de hypotheekrente al maanden per saldo vrij stabiel is. Dit wordt veroorzaakt door de rentebewegingen op de kapitaalmarkt, die door geldverstrekkers nauw worden gevolgd als maatstaf voor hun hypotheekrentetarieven. Opvallend: per vandaag voert de eerste geldverstrekker (Obvion) een kleine verlaging van de hypotheekrente door, na een week met veel verhogingen. „Mogelijk dat nu meer aanbieders gaan volgen”, aldus de Hypotheekshop.

Meer lucht

Op de kapitaalmarkt spelen de inflatieverwachtingen op het moment een grote rol. Zo daalde deze week de kapitaalmarktrente door minder goed economisch nieuws. Beleggers op deze kapitaalmarkt kregen daardoor iets meer hoop dat de centrale banken ECB en Fed de komende tijd minder snel zullen overgaan tot verdere verhogingen van hun beleidsrentes. Door de gedaalde kapitaalmarktrente krijgen aanbieders weer wat meer lucht en ontstaat er ruimte om de hypotheekrente te verlagen.

Variabel hoog

De stabiliteit bij de vaste hypotheekrente gaat volgens de Hypotheekshop niét op voor de variabele hypotheekrente. Die variabele rente is gelieerd aan de beleidsrente van de centrale banken, die sinds vorig jaar zomer met bijna 4%-punt is verhoogd, stelt de Hypotheekshop. Hierdoor heeft de gemiddelde variabele hypotheekrente inmiddels het hoogste niveau bereikt sinds 2008, het jaar dat de kredietcrisis losbarstte. Ter vergelijking: de vaste hypotheekrente bevindt zich op dit moment op het niveau van medio 2013.

Doorstromers

Hoewel de variabele hypotheekrente minder vaak wordt gesloten door hypotheekaanvragers dan de vaste hypotheekrente (bijvoorbeeld 10 jaar vast), kunnen doorstromers er toch (tijdelijk) mee te maken krijgen bij hun meeneemhypotheek of overbruggingsfinanciering. Overigens verwachten economen dat de centrale banken in 2024 voor het eerst weer zullen overgaan tot een renteverlaging.