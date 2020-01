ANVR: ’Geen paniek, er kan gerust gereisd worden’

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van KLM kreeg topman Pieter Elbers een ereplaats aan de hoofdtafel, samen met onder andere TUI-baas Arjan Kers, Corendon-chef Steven van der Heijden en gastheer Tom van Apeldoorn van TravMedia, die het Reisgala met vijfgangendiner organiseerde.

Vlnr Coby van Dongen (directeur De Jong Intra Vakanties), reisbureauhouder Erik van der Waard (voorzitter inkooporganistatie Dutch Travel Alliance), hotelier Barbara Fransen (directeur Agfra Holding) en carrièrecoach/headhunter Jan Geurts

Directeur Hans Knottnerus van autoverhuurder Sunny Cars werd uitgeroepen tot ‘reispersoonlijkheid van het jaar’ vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de hele reisindustrie. Zo is hij aangesloten bij koepel ANVR en Garantiefonds SGR en zijn alle autoverzekeringen bij de huurprijs inbegrepen.

Vlnr Hans Knottnerus (directeur SunnyCars), travel personality van het jaar Erik-Jan Reuver (directeur Garantiefonds SGR en Calamiteitenfonds), Thomas Cook-baas Carola Hoekstra, operationeel Corendon-directeur Wim Woelders en vice-president Air France KLM Benelux Dries Klein

ANVR-voorzitter Frank Oostdam zei tussen de voortreffelijke maaltijd met mooie wijnen door dat het snel om zich heen grijpende coronavirus de Nederlandse reisbranche wel nerveuzer maakt. ,,Er zijn zorgen, maar we hoeven niet in paniek te raken. Er kan gerust gereisd worden, met uitzondering van echte risicogebieden in bijvoorbeeld China.”

Virus

TUI en Corendon, de grootste touroperators in ons land, houden de vinger aan de pol, zo verzekerden de bazen Kers en Van der Heijden „In nauw overleg met gezondheidsautoriteiten en het ministerie van Buitenlandse Zaken”. Ze moeten er niet aan denken, zo vertelden ze, dat het virus opduikt in populaire vakantieoorden in als Spanje en Turkije.

Ook de KLM, die veel vluchten van en naar China uitvoert, zegt zich bewust te zijn van de toenemende ongerustheid onder passagiers. ,,Neem de hygiëne goed in acht en vermijd contact met zieke mensen. Tot eind februari kan men bij ons China-vluchten kosteloos annuleren of omboeken”, aldus directeur Elbers.

Vlnr Daan Lenderink (directeur Schiphol Travel, verkozen als beste zakenreisagent), Marijke Vink (directeur GI Travel/De Reisspecialisten) en Roderick Meijer (verkoopdirecteur Hotel van Oranje)

TUI-topman Kers liet weten dat de zomerboekingen 2020 juist weer eens goed uit de startblokken waren gekomen, na een minder jaar. Zijn Corendon-collega Van der Heijden heeft nog een andere megaklus te volbrengen, voordat hij na een lange carrière afzwaait: de fusie met Sunweb, als de ACM daar later dit jaar toestemming voor geeft.

Opsteker

Voorman Erik van der Waard van de Dutch Travel Alliance, de grootste club van zelfstandige reisbureaus in Nederland, sloot op het Reisgala een nieuw, lange termijn verkoopcontract met marktleider TUI. ,,Een prachtige opsteker”, zei hij trots.

Vlnr duurzaamheidsadviseur Louis Frankenhuis (De Reisfabriek), reisadvocaat Benno Friedberg en reisondernemer Hans Mosselman (SolFly, ex-Sudtours)

In het ‘geweld’ van snelgroeiende vliegvakanties ontving De Jong Intra Vakanties prijzen voor auto-, bus- en sneeuwreizen. Coby van Dongen, een oude rot in het vak, was zichtbaar verheugd.

Milieu

Directeur ANVR-voorzittere Oostdam zet vaart achter het groener, duurzamer en socialer maken van de reisindustrie, in Nederland en op vakantiebestemmingen. ,,We moeten actief bijdragen aan deze mondiale uitdaging”, meent hij. Riksja Travel is tijdens het Reisgala onderscheiden met de award voor verantwoord reizen en bewustwording van toeristen voor milieu en omgeving. En zo was er toch nog aandacht voor het milieu.