Column: Groei indexbeleggen alarmerend?

Al eerder schreven wij over de wijze van schrijven van de media en de invloed die daarbij uitgeoefend wordt op de belegger. Het onderzoek van Pictet gaat grotendeels over de concentratie van belangen bij slechts enkele vermogensbeheerders. De invloed van deze vermogensbeheerders op het bedrijfsleven door hun procentuele belangen zou dan te groot worden. Hier zouden de autoriteiten een stokje voor moeten steken door wet- en regelgeving. Het inhoudelijke verhaal wordt echter overgeslagen, er wordt gelezen dat de instroom ‘alarmerend’ is, dus het grootschalig beleggen zou een systeemrisico kunnen veroorzaken. Het onderzoek dat Lyxor publiceerde is daarom ook geen antwoord op de problematiek die Pictet aankaartte, maar wel een antwoord voor de lezer van de Telegraaf.

In het onderzoek van Lyxor wordt ingegaan op 5 mythen die er zijn over de groei van het indexbeleggen en de invloed die dat heeft op het systeem. Natuurlijk is de eindconclusie, zoals de term ‘mythen’ al aangeeft, dat er op dit moment niet echt sprake is van een systeemrisico en dat er zelfs argumenten zijn om het omgekeerde te kunnen stellen. De onderbouwing is echter sterk. Wordt de ETF-markt te groot? Nee, procentueel gezien zijn de belangen (nog) klein; de optelsom van alle ETF’s hebben een belang van circa 8,5% in de aandelenmarkt en van circa 5% in de Europese aandelenmarkt. Op het gebied van obligaties is het minder dan 3%. Door de acceptatie van het grote publiek wordt er meer en meer van de zogenaamde actieve beleggingsfondsen gedraaid naar indexbeleggingen. De niet-professionele handelaar zal de ETF’s langer vasthouden waardoor de volatiliteit afneemt. Daarnaast zorgt de groei van het aantal ETF’s voor meer spreiding en niet onbelangrijk is ook de groei van het smart-bèta segment. De diversificatie wordt hierdoor groter waardoor de geldstromen niet enkel één richting op gaan.

Zeker kan er een vraag worden gesteld of het wenselijk is dat partijen als iShares (BlackRock), Vanguard en StateStreet te grote procentuele belangen hebben in bedrijven. De handelsinvloed is echter zeer beperkt, immers, de eindbelegger heeft gekozen om een index te volgen en er zit dus geen subjectieve beslissing achter van de beheerder van de indexproducten. De indexpartijen zijn in principe ook niet uit op het kunnen beïnvloeden van de bedrijfspraktijken; zij hebben in de basis een belang om de index zo goed mogelijk te volgen.

Pictet heeft overigens keurig netjes ook vermeld wat de tegenargumenten zijn, waarom er wellicht minder kans is op systeemrisico’s en overconcentratie. Een van de argumenten is dat de markt zichzelf corrigeert. Natuurlijk worden er door indexbeleggers immers beleggingen ‘meegekocht’ die daardoor in waarde stijgen zonder dat daar fundamenteel iets aan ten grondslag ligt. Dit zal met name gelden voor onevenwichtige indexen door grote verschillen in de weging van de onderliggende waarden. Denk bijvoorbeeld aan de AEX, een handjevol bedrijven maakt het merendeel van de weging uit. Circa 30% van de index bestaat bijvoorbeeld uit Shell en Unilever. Wanneer de koers-winstverhoudingen van deze twee bedrijven relatief laag zouden zijn drukt dat natuurlijk de totale koers-winstverhouding van deze index. Terwijl de kleinere deelnemingen binnen deze index wellicht wel een hoge of te hoge k/w kennen. Wanneer de ETF gekocht blijft worden drijft dat de k/w nog verder op naar misschien wel ongezonde hoogte. Juist de actieve handelaar zal daarop inspelen en er zorg voor dragen, bijvoorbeeld door short-posities, dat die koersen weer normaliseren. Heel evenwichtig verdeelde indexen zullen simpelweg niet meer gekocht worden op het moment dat de waardering de spuigaten uit loopt. Datzelfde geldt immers ook voor de individuele aandelen. Er is inmiddels zoveel diversificatie in het indexbeleggen dat elk accent gegeven kan worden.

Op het moment dat de actieve beleggingsfondsen leeglopen en dat vermogen stroomt naar de indexbeleggingen is het logisch dat een beheerder van actieve beleggingsfondsen zoekt naar de keerzijde en maak je dat graag publiekelijk. Maar wat betekent dat voor u als belegger? In hoeverre gaat u als belegger er last van krijgen als het vermogen zich concentreert bij een handjevol aanbieders van indexproducten? Als belegger wenst u een transparante, brede spreiding over verschillende assetcategorieën tegen de laagste kosten en goed verhandelbaar. Dit heeft indexbeleggen u gebracht. En daarom ook de uitstroom uit de actieve fondsen die niet echt een toegevoegde waarde kennen.

En dat koersen kunstmatig omhoog gaan omdat deze aandelen onderdeel zijn van een index? Wanneer deze aandelen zwaar wegen in de index, koop dan de betreffende index niet en wanneer het een kleine deelneming betreft maakt dat voor het eindrendement voor de belegger weinig uit. Een te grote macht voor de ETF-aanbieders? Wanneer er van hogerhand besloten wordt dat ETF-providers niet te grote belangen mogen hebben zal dat geen invloed hebben op uw beleggingsbeslissing. U koopt datgene dat past bij uw te voeren beleid, aan u de keuze!

Tjerk Smelt

DSI Beleggingsadviseur

Indexus, experts in indexbeleggen

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten en/of medewerkers van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico. Vraag vrijblijvend ons eBook ETF Theorie & Praktijk aan.