Analyse: balen voor Klaas Knot en DNB

Klaas Knot noemde het opkopen van obligaties ’disproportioneel’, en sprak openlijk zijn zorgen uit over de neven-effecten: stijgende huizenprijzen, torenhoge beurskoersen en dalende rente waardoor spaarders en gepensioneerden keihard worden geraakt. Ⓒ ANP

’Het is een hard gelag voor betrokkenen. Als ik 67 zou zijn, zou ik er ook van balen.” Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in september 2019 over het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).