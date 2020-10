’Betalen om te sparen komt steeds dichterbij’

Dat blijkt uit een overzicht van onderzoeksbureau MoneyView.

Bij twee Nederlandse spaarrekeningen, allebei van ABN Amro-dochter Moneyou, is de variabele rente in het derde kwartaal van 2020 gestegen, stelt het onderzoeksbureau. De spaarrentes voor andere producten bleven hetzelfde of namen af. De hoogste rente die je nog op een spaarrekening kan krijgen is 0,5%, bij de Estse bank Bigbank flexibel sparen.

Nederlandse spaarders met grote vermogens op de bank hebben afhankelijk van hun bank al te maken met negatieve spaarrentes. Bij 7 van de 43 spaarrekeningen krijg je als spaarder helemaal geen rente meer vergoed. „Betalen om te mogen sparen komt steeds dichterbij”, concludeert het onderzoeksbureau.

Buitenland

Moet je als consument dan maar in het buitenland gaan rondshoppen voor de spaarrekening met het hoogste rendement? „Als je er rendement op wil, dan zit je met sparen gewoon niet goed”, zegt financieel planner Fleur Kroonbergs.

Mensen die zich willen richten op zoveel mogelijk rendement kunnen beter beleggen, en als je wilt sparen kun je beter niet terecht bij een buitenlandse bank, merkt Kroonbergs op. „Bij de Nederlandse grootbanken, die onder het depositogarantiestelsel vallen, zit je in ieder geval veilig.”