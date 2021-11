Beursblog: beleggers dumpen Zoom op verdeeld Wall Street

De herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Fed is de belangrijkste reden voor de rentestijgingen. Bij winst van de belangrijkste tegenkandidaat Lael Brainard zouden de steunmaatregelen in de VS mogelijk minder snel worden afgebouwd.

Amerika heeft in een gecordineerde actie met andere landen, zoals India, de kraan met strategische olievoorraden flink opengezet om de hard gestegen prijs van het zwarte goud in te dammen.

Na een lagere weekstart zakt de AEX dinsdag flink weg. Vooral de sterk vermindere animo bij beleggers voor chipfondsen in reactie op een hogere rente werkt een bedrukt beeld in de hnd. In de Midkap blinkt Intertrust uit met een overnamestrijd op komst.De AEX eindigt 1,6% lager bij een stand van 802,24 punten.

