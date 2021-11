Beursblog: forse averij AEX met terugval dicht tegen 800 punten; hoofdrol Intertrust

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Na een lagere weekstart zakt de AEX dinsdag flink weg. Vooral de sterk vermindere animo bij beleggers voor chipfondsen in reactie op een hogere rente werkt een bedrukt beeld in de hnd. In de Midkap blinkt Intertrust uit met een overnamestrijd op komst.