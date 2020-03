Noodkreet Nederlandse zeezeilers

Vanaf hun in 1992 in Florida gebouwde zeiljacht Catherine - een Catalina 36 - slaken de Rotterdammers Karin Duinker en Eric Westerveld een noodkreet over deze situatie. In een per email gezonden brief aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, premier Eugene Rhuggenaath van Curacao en het Stan Huygens Journaal vragen zij de inreisbeperkingen voor Curacao en andere eilanden op te heffen.

Minister Stef Blok

Het tweetal licht toe dat de Cariben in de vierhoek Trinidad-Sint-Maarten-Cuba-Midden-Amerika (Guatemala/Belize) een kleine gemeenschap van Nederlandse zeilers tellen. Een deel zeilt richting de VS of via de Azoren naar Europa. Een ander deel verblijft in de zuidelijke Cariben, de enige veilige plek voor zeiljachten tijdens het orkaanseizoen dat van juni tot december loopt. Zo liggen Aruba, Bonaire en Curacao in de zuidelijke Cariben.

De drijvende brug in Willemstad op Curacao.

„Het probleem is dat veel zeiljachten zich op dit moment in de orkaanzone bevinden en er inreisbeperkingen zijn voor (ei)landen die veilig zijn tijdens het orkaanseizoen. Ook Curaçao is als enige veilige ‘vluchthaven’ ook gesloten voor Nederlandse jachten. Jachteigenaren moeten langere tijd van tevoren hun reisplannen maken. Daarom is het van het grootste belang wij, Nederlandse zeiljachten, ruim vóór het orkaanseizoen zekerheid hebben dat we terecht kunnen op Curaçao. Daarom doen we een klemmend beroep op de regering van Curaçao, land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, om de zeilende rijksgenoten tegemoet te komen. Zoals Franse zeilers ook tijdens de Corona-crisis welkom zijn op de overzeese departementen Guadeloupe en Martinique”, reageren avonturiers Karin Duinker en Eric Westerveld.

Zij betogen dat de kans dat zeilers het Covid-19 virus dragen bijzonder klein is. „Zeilers leven afgezonderd op hun zeiljacht. Bovendien zijn de zeilers al vertrokken uit Europa lang voordat de Corona-crisis uitbrak. Voor Curaçao brengt de toelating van een kleine groep Nederlandse jachten daarom een verwaarloosbaar risico met zich mee”, stelt het tweetal namens de Nederlandse zeilers.

Karin Duinker is docente Nederlands en Engels, terwijl haar man Eric Westerveld co-auteur en uitgever is van Nederlands onder de zon, een reeks lees- en werkboeken voor Nederlandse les op de Nederlands-Caribische eilanden. Zij vertrokken zomer vorig jaar met hun volwassen kinderen Liselot en Joris vanuit Burghsluis via Zuid-Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Canarische Eilanden naar Suriname en de Cariben. „Reizen en vrij zijn is het doel. Geen volle agenda’s, geen stress van werk en andere stoorzenders. En toch gaan we tijdens de reis werken. We gaan een aangepaste druk maken voor Aruba, Bonaire en Curacao. Het project houdt ons waarschijnlijk een jaar in de Cariben. Geen straf! Daarna zien we wel waar we zin in hebben.”