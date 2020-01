’Sjansen met collega’s vermindert stress op werk’

Het onderzoek, onder leiding van assistent-professor Leah Sheppard en in samenwerking met onderzoekers uit Canada en Nederland, is gepubliceerd in Organizational Behavior and Human Decision Processes. Diverse Amerikaanse media berichten over het onderzoek.

Ze onderscheidt duidelijk het soort seksueel sociaal gedrag dat als positief wordt ervaren, zoals onschuldig geflirt of complimentjes van collega’s, met gedrag dat als seksuele intimidatie kan worden ervaren. Dit kan zo zijn als leidinggevenden seksueel getinte opmerkingen maken. Dit soort gedrag zorgt juist voor stress, benadrukt Sheppard.

Bekijk ook: Vaker ontslag op staande voet door MeToo

Goed gevoel

Als collega’s met je flirten, zorgt dat er juist voor dat je je goed voelt over jezelf en dit verlaagt stressniveaus. Het helpt ook tegen stress en slapeloosheid die je kunt krijgen als je het gevoel hebt dat je op je werk oneerlijk wordt behandeld, blijkt uit het onderzoek.

Knuffel-richtlijn

Er zijn bedrijven die seksuele intimidatie proberen te voorkomen met beleid. Bij bijvoorbeeld Netflix mogen collega’s niet langer dan vijf seconden naar elkaar kijken, en bij de Amerikaanse tv-zender NBC mogen collega’s geen taxi’s delen. Ook zijn er richtlijnen voor knuffelen.

Dat gaat te ver, concludeert het onderzoeksteam van Sheppard. „Je moet geen zero tolerance beleid instellen voor normaal sociaal gedrag tussen groepen van bevriende mensen, dat zorgt alleen maar voor ongemakkelijke situaties.”

Machtspositie

Managers moeten onschuldig flirterig gedrag niet te veel inperken, maar ze moeten er zelf wel mee oppassen. Want hoewel de meeste werknemers een flirterige opmerking of een compliment waarderen van een collega, vinden zij het niet altijd prettig als het van een leidinggevende komt. „Zodra de een een machtspositie over de ander heeft, kan er sprake zijn van seksuele intimidatie.”

Ook hoeven managers flirten nou ook weer niet te promoten. „Het gebeurt natuurlijk, of het gebeurt niet.”