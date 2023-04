Utrechtse student wint rechtszaak: gemeente moet hem alsnog energietoeslag betalen

Een Utrechtse student vroeg in de zomer van 2022 de eenmalige uitkering van 1300 euro aan. Hij woont in een zelfstandige studio, heeft een laag inkomen en betaalt zelf energiekosten en voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de energietoeslag. Hij vond dat het uitsluiten van studenten als groep in strijd is met het discriminatieverbod en stelde tegen de afwijzing van de gemeente beroep in bij de rechtbank.

De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland vindt dat de gemeente ten onrechte studenten als groep uitsluit voor deze eenmalige uitkering en noemt het beroep gegrond. De gemeente heeft onvoldoende onderbouwd dat de woonsituatie van studenten vaak anders is dan die van huishoudens die onder het minimabeleid vallen.

Ook heeft de gemeente onvoldoende onderbouwd dat studenten minder hard worden getroffen door de hogere energieprijzen dan andere groepen minima. De gemeente moet de student alsnog de eenmalige energietoeslag toekennen.