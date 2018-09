Ben jij thuis de Regelaar of de Regel-maar?

FRANCES (24) is content-coördinator van de website van Landal GreenParks.

Wie is volgens jou de regelaar in huis?

’Dat ben ik, eigenlijk altijd al geweest. Ik ben wel een regelaar.’

Weet je wat jullie betalen aan gas, water en licht per maand?

’Oeh, dat is Alvins kant, want dat doet hij wel! Even denken, water en gas zit bij de servicekosten inbegrepen en volgens mij betalen we voor elektra zo’n 70 euro per maand. Ik weet wel bij welke energiemaatschappij we zitten, haha.’

Weet je wat eenopstalverzekering is?

’Nee... geen idee eigenlijk. Voor schade aan het pand door invloeden van buitenaf? Zit dat dan niet bij de inboedelverzekering? Ja, toch?’

Welke verzekeringen hebben jullie?

’We hebben in ieder geval een inboedelverzekering en verder een verzekering voor de hond, een zorgverzekering natuurlijk, een telefoonverzekering en de autoverzekering gaat via een private leasemaatschappij.’

Welke verzekeringen heb je zeker nodig als je gaat samenwonen?

’We hebben nu een huurhuis en zijn niet getrouwd. Maar ik vind dat we een inboedelverzekering moeten hebben, voor als er iets gestolen wordt.’

Als jullie laptop uit huis wordt meegenomen: ben je in paniek of denk je ‘met de verzekering komt het wel weer goed’?

’Ik raak lichtelijk in paniek, sowieso als er wordt ingebroken. We hebben een harde schijf, maar er staan toch altijd weer meer foto’s op die laptop.’

Als je een nieuwtje over verzekeringen ziet, verdiep je je daar dan in?

’Ik zou het meer willen doen, maar verdiep me een beetje te weinig. Ik wil toch weten of er verzekeraars met lagere zorgkosten zijn bijvoorbeeld, maar gelukkig heb ik nog even.’

ALVIN (23) is teamleider Verkoopklaar bij Albert Heijn en doet een deeltijdstudie bedrijfskunde (hbo).

Wie is volgens jou de regelaar in huis?

’Dat is mijn vriendin. Dat is wel duidelijk.’

Weet je wat jullie betalen aan gas, water en licht per maand?

’Zeker! 66 euro per maand aan elektriciteit, de rest is geregeld via de servicekosten.’

Weet je wat een opstalverzekering is?

’Ik kan een punt scoren nu? Nee… of toch, de term heb ik wel voorbij horen komen. Is dat een verzekering voor spullen die buiten je huis zijn, zoals opslag in een box?’

Welke verzekeringen hebben jullie?

’Inboedelverzekering, zorgverzekering, telefoonverzekering en de auto is natuurlijk verzekerd.’

Je vergeet er één…

’Oh, een verzekering voor dat wat hier loopt op vier poten zeker?’

Welke verzekeringen heb je zeker nodig als je gaat samenwonen?

’Poeh, da’s een goeie. Voor jezelf? Ik denk een inboedelverzekering. Die is natuurlijk handig.’

Als jullie laptop uit huis wordt meegenomen: ben je in paniek of denk je ‘met de verzekering komt het wel weer goed’?

’Op het gebied van de verzekering maak ik me geen zorgen, wel over de documenten die op de laptop staan. Daar zou ik van balen.’

Als je een nieuwtje over verzekeringen ziet, verdiep je je daar dan in?

’Het ligt eraan. Ik vind het wel belangrijk hoe het geschreven is. Bij langdradig of oubollig haak ik af. Als het makkelijker weg te lezen is, is dat fijn en dan lees ik het ook.’