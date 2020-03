Analyse: corona smoes voor blunderfestival Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maakt de opening van Lelystad Airport deze kabinetsperiode niet meer mee. Ⓒ DIJKSTRA BV Air France-KLM 5.098 6.1 %

De politiek kan opgelucht ademhalen nu de opening van Lelystad Airport over de verkiezingen van volgend jaar is getild. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is van het hoofdpijndossier af.