Uitvinder cassettebandje Lou Ottens overleden

In de jaren zestig ontwikkelde Lou Ottens, destijds hoofd productontwikkeling bij de Belgische Hasselt-vestiging van het Eindhovense bedrijf Philips, het cassettebandje. Ottens ergerde zich in de voorgaande jaren groen en geel aan de bandrecorders met de grote spoelen en vond dat er iets gebruiksvriendelijkers en vooral iets kleiners voor in de plaats moest komen.

Honderd miljard

De uitvinding van Ottens werd wereldwijd een groot succes. Sinds de lancering in 1963 zijn er ruim honderd miljard cassettes verkocht. Maar de bandjes verdwenen na de komst van de cd, die twintig jaar later door dezelfde Ottens samen met een team van ingenieurs werd ontwikkeld. Ook de cd werd een hit.

Aan het Eindhovens Dagblad vertelde Ottens decennia later dat hij zich in de jaren zestig helemaal niet bewust was van het baanbrekende onderzoek dat hij en zijn collega’s deden. ,,Welnee. Wij waren kleine jongens die leuk aan het spelen waren. We hadden niet het idee dat we met iets groots bezig waren. Het was een soort sport.”

Trots

Trots was hij later ook niet echt op zijn uitvinding, vertelde hij drie jaar geleden aan NRC: „Mijn trots is allang versleten. Ook op het moment zelf was het geen grote gebeurtenis. Je beseft niet wat er allemaal van komt. En je bleef voortdurend aan de gang: het werk hield nooit op.”