Ruim 11 jaar cel voor bloedtestfrauder Elizabeth Holmes

De Amerikaanse districtsrechter in San Jose, Californië,Edward Davila heeft vrijdagavond laat Nederlandse tijd Holmes veroordeeld voor drie aanklachten wegens beleggersfraude en één aanklacht wegens samenzwering. Een jury veroordeelde de 38-jarige Holmes in januari na een proces van drie maanden. De hoogzwangere Holmes was tijdens de uitspraak emotioneel en schuldbewust. Zij bood voor de rechtbank haar excuses aan aan de opgelichte investeerders.

Strafeis

De aanklagers eiste een gevangenisstraf van 15 jaar en noemden de fraude van Holmes „een van de meest substantiële witteboordenovertredingen die Silicon Valley of enig ander district heeft gezien.”

Gedaagden in andere dergelijke grote fraudezaken hebben straffen gekregen variërend van 10 tot 25 jaar, zeiden de openbare aanklagers. Zoals de ceo van Enron, Jeffrey Skilling, die werd veroordeeld tot meer dan 13 jaar gevangenisstraf wegens zijn frauduleuze aandeel in de spectaculaire ineenstorting van het energiebedrijf.

Zwanger

Maar de advocaten van Holmes hebben gevraagd of ze een mildere straf kan krijgen van 18 maanden huisarrest, gevolgd door een taakstraf. Meer dan 130 vrienden, familie, investeerders en voormalige Theranos-medewerkers stuurden brieven naar Davila waarin ze aandrongen op clementie.

Onder hen was de Amerikaanse senator van de Democraten Cory Booker uit New Jersey, die zei dat Holmes „ondanks fouten de wereld tot een betere plek kan maken.”

Aanklagers zeiden dat Holmes de technologie en financiën van Theranos verkeerd voorstelde, onder meer door te beweren dat de bloedtestmachine in staat was om een reeks tests uit te voeren met een paar druppels bloed. Het bedrijf vertrouwde in het geheim op conventionele machines van andere bedrijven om patiëntentesten uit te voeren, aldus aanklagers.

Revolutie

Theranos, ooit gewaardeerd op $9 miljard, beloofde een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop patiënten diagnoses krijgen door traditionele laboratoria te vervangen door kleine machines die bedoeld zijn voor gebruik thuis, bij drogisterijen en zelfs op het slagveld tijdens oorlog.

Selfmade miljardair

Holmes werd door het blad Forbes in 2014 nog ’s werelds jongste vrouwelijke selfmade miljardair genoemd. Ze was toen dertig jaar en haar belang in Theranos werd op $4,5 miljard gewaardeerd. Theranos kwam een jaar later in grote problemen nadat zakenkrant Wall Street Journal de technologie in twijfel trok. In 2018 viel uiteindelijk het doek voor de maker van bloedtesten.

Tijdens het proces zeiden openbare aanklagers dat Holmes zich bezighield met fraude door tegen investeerders te liegen over de technologie en financiën van Theranos. Holmes verdedigde zich door te zeggen dat ze geloofde dat haar verklaringen op dat moment juist waren.

Rechter Davila heeft eerdere verzoeken van Holmes om de veroordeling ongedaan te maken, afgewezen. Holmes kan nog wel in beroep tegen de uitspraak.