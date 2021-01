AEX dringt met steun KPN verlies terug; hoofdrol vastgoed

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,5% in de min op 655,2 punten. De Midkap-index gaat 0,1% achteruit naar 971,2 punten.

De beurzen elders kleurden overwegend rood. in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2%. Parijs won 0,3%

Wall Street bleef dinsdagavond dicht bij huis. Alle ogen zijn vandaag gericht op het Amerikaanse rentebesluit dan naar verwachting ongewijzigd zal blijven. Softwarereus Microsoft kwam dinsdag nabeurs met sterke cijfers. Het Amerikaanse technologieconcern deed afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken met zijn clouddiensten.

In de strijd tegen het coronavirus werkt farmaceut AstraZeneca samen met de Universiteit van Oxford aan een nieuw vaccin voor de Zuid-Afrikaanse variant. Topman Pascal Soriot verwacht dat het huidige vaccin van de farmaceut ook al beschermt tegen die variant, al is niet zeker in welke mate.

Chips niet in trek

In de AEX zit ArcelorMittal in de achterhoede met een verlies van 2,1%. Techaandelen komen ook onder druk. Adyen kijkt aan tegen een koersdaling van 1,5%. Prosus zakt 1,9% weg.

Chipfondsen moeten eveneens terrein prijsgeven na licht tegenvallende resultaten van de Amerikaanse branchegenoten AMD en Texas Instruments. ASML koerst 1,7% lager, terwijl hekkensluiter ASMI 2,1% laat liggen.

Unibail Rodamco heeft de koppositie stevig in handen met een koerssprong van 7%. Het vastgoedfonds heeft na de malaise in het afgelopen jaar de weg stevig omhoog gevonden met het vooruitzicht op een heropening van de winkels ergens later dit jaar.

KPN krijgt er na een rustige start 2,8% bij gesteund door bemoedigende signalen bij de inkomsten van glasvezel.

Bij de middelgrote fondsen houdt Air France KLM de wind in de rug met een plus van 1,1%.

Op de lokale markt maakt InPost een prachtig beursdebuut. De koers van het Poolse e-commercebedrijf schoot bij de start maar 28% omhoog.

Wilt u weten op er voor de aandelenmarkten nog meer in het vat zit en waar de risico’s en kansen liggen?. Volg dan morgenavond gratis DFT-seminar. Klik hier om in te schrijven.