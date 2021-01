Slim geeft impuls aan KPN; belegger zet tech in verkoop

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,4% in de min op 656,3 punten. De AMX gaat fractioneel achteruit naar 971,2 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (-0,7%) kleuren eveneens rood.

„Beleggers lijken wat winst te nemen na de sterke rally die we deze maand hebben gezien”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). Volgens hem wordt het sentiment op de Europese beurzen gedrukt door de trage levering van coronavaccins in de EU en de toegenomen politieke risico’s in Italië. „De markten willen nu meer zicht krijgen op hoe snel iedereen ingeënt kan worden en wanneer we terugkunnen naar normaal. Een versnelling in het aantal vaccinaties kan de beurzen steun bieden.”

Volgens Van Schie vragen beleggers zich ook af hoe groot het noodsteunpakket van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gaat uitvallen. Hij verwacht dat het rentebesluit van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, vanavond niet voor verrassingen zal zorgen.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting verdeeld. Technologiebeurs Nasdaq koerst richting een 0,4% hoger begin, terwijl de Dow Jones-index circa 0,3% lager uit de startblokken komt. Softwarereus Microsoft kwam dinsdag nabeurs met sterke cijfers. Het Amerikaanse technologieconcern deed afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken met zijn clouddiensten. Verder is het afwachten hoe de techreuzen Apple, Facebook en Tesla afgelopen kwartaal hebben gepresteerd, die vanavond de boeken opendoen.

In de strijd tegen het coronavirus werkt farmaceut AstraZeneca samen met de Universiteit van Oxford aan een nieuw vaccin voor de Zuid-Afrikaanse variant. Topman Pascal Soriot verwacht dat het huidige vaccin van de farmaceut ook al beschermt tegen die variant, al is niet zeker in welke mate.

Chips niet in trek

In de AEX zit ArcelorMittal in de achterhoede met een verlies van 2,1%. Techaandelen komen ook onder druk. Adyen kijkt aan tegen een koersdaling van 2%. Prosus zakt 1,9% weg.

Chipfondsen moeten flink terrein prijsgeven na licht tegenvallende resultaten van de Amerikaanse branchegenoten AMD en Texas Instruments. ASML koerst 2% lager, terwijl hekkensluiter ASMI 2,9% laat liggen.

Unibail Rodamco knalt 15,8% omhoog. Het vastgoedfonds heeft na de malaise in het afgelopen jaar de weg stevig omhoog gevonden doordat beleggers weer massaal bij grote achterblijvers instappen.

KPN krijgt er na een rustige start 4,2% bij gesteund door bemoedigende signalen bij de inkomsten van glasvezel. Het nieuws dat grootaandeelhouder Carlos Slim zijn belang in het telecomconcern flink heeft uitgebreid naar 20% wakkerde eveneens de kooplust aan. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat met de stap van Slim de overnamespeculatie wordt aangezwengeld bij beleggers. „De overnamefantasie is echter nog veel te voorbarig. Slim ziet KPN waarschijnlijk als investeringskans.”

Bij de middelgrote fondsen houdt Air France KLM de wind in de rug met een plus van 3,1%. Vastgoeconcern Eurocommercial Properties zit ook in de lift met 5,4% winst.

Op de lokale markt maakt InPost een prachtig beursdebuut. De koers van het Poolse e-commercebedrijf schoot maar liefst 20% omhoog na een nog grotere winst bij de start.

