Unibail steengoed op flink lagere AEX

De AEX-index eindigde 1,6% in de min op 647,92 punten. De AMX ging 1,7% achteruit naar 955,93 punten. De koersenborden in Londen (-1,2%), Parijs (-1,1%) en Frankfurt (-1,7%) kleurden eveneens rood.

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, deden de beurzen een stap terug omdat beleggers iets te ver op de muziek vooruit waren gelopen. „De waarderingen en winstgroeiverwachtingen zijn heel hoog opgelopen. Maar je ziet nu dat het aantal coronavaccinaties wat tegen lijkt te gaan vallen. Ook komen veel bedrijven in de VS en Europa weliswaar met beter dan verwachte cijfers, maar ze durven niet echt een verwachting te geven voor dit jaar.”

Ondanks deze minpunten op de korte termijn blijft Wessels positief voor de langere termijn. „De vooruitzichten voor over twaalf maanden zijn nog steeds goed.”

Winstnemingen

„Beleggers namen wat winst na de sterke rally die we deze maand hebben gezien”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). Volgens hem werd het sentiment op de Europese beurzen gedrukt door de trage levering van coronavaccins in de EU en de toegenomen politieke risico’s in Italië. „De markten willen nu meer zicht krijgen op hoe snel iedereen ingeënt kan worden en wanneer we terugkunnen naar normaal. Een versnelling in het aantal vaccinaties kan de beurzen steun bieden.”

Volgens Van Schie vragen beleggers zich ook af hoe groot het noodsteunpakket van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gaat uitvallen. Hij verwacht dat het rentebesluit van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, vanavond niet voor verrassingen zal zorgen.

Het IMF waarschuwde dat de beurzen mogelijk een correctie te wachten staat. Terwijl de wereld zich in een diepe economische crisis bevindt, gaan de beurskoersen al maanden omhoog. Die ’gespleten realiteit’ is gevaarlijk, vinden economen van het fonds.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 1,2% tot 1,6% lager. Beleggers krijgen vanavond laat de kwartaalcijfers van Apple, Facebook en Tesla voorgeschoteld.

Unibail aan kop, ASMI onderop

In de AEX knalde Unibail 19,9% omhoog. Het winkelvastgoedfonds heeft na de malaise in het afgelopen jaar de weg stevig omhoog gevonden doordat beleggers weer massaal bij grote achterblijvers instappen.

KPN kreeg er 2,2% bij. Het nieuws dat grootaandeelhouder Carlos Slim zijn belang in het telecomconcern flink heeft uitgebreid naar 20% wakkert de kooplust aan. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat met de stap van Slim de overnamespeculatie wordt aangezwengeld bij beleggers. „De overnamefantasie is echter nog veel te voorbarig. Slim ziet KPN waarschijnlijk als investeringskans.” De kwartaalcijfers die KPN vanochtend heeft gepubliceerd, voldoen aan de verwachtingen.

Supermarktconcern Ahold Delhaize werd 1,8% meer waard. Bankconcern ABN Amro ging 1% vooruit.

Adyen was een grote verliezer bij de hoofdfondsen. De betalingsdienstverlener werd 4,4% teruggezet na de sterke opmars van de afgelopen weken.

Staalfabrikant ArcelorMittal leverde 4,2% in. Techinvesteerder Prosus (-3,9%) stond eveneens onder druk.

Chipfondsen moesten terrein prijsgeven na licht tegenvallende resultaten van de Amerikaanse branchegenoten AMD en Texas Instruments. ASML koerste 3,9% lager, terwijl ASMI 4,8% liet liggen.

Bij de middelgrote fondsen ging luchtvaartconcern Air France KLM 2,7% omhoog. Handelshuis Flow Traders werd 2,6% hoger verhandeld.

Sportschoolketen Basic-Fit (-6,7%) was de grootste daler in de AMX. Pakjesbezorger PostNL liet 5,6% liggen.

Op de lokale markt maakte InPost een prachtig beursdebuut. De koers van het Poolse e-commercebedrijf schoot 15,1% omhoog.

