Biden spreekt vertrouwen uit in beleid Fed met aanpak inflatie

De inflatie loopt momenteel hard op in de VS. De beleidsmakers van de Fed zien dat als een overgangsverschijnsel nu de economie met horten en stoten weer op gang komt na op sommige momenten vrijwel stil te hebben gestaan. Biden is het daar dus mee eens. „Inflatie waar niets tegen wordt gedaan zou op de lange termijn een grote uitdaging vormen, maar ik ben vol vertrouwen dat daar nu geen sprake van is”, aldus de president.

Kritiek

Met de opmerkingen gaat Biden in tegen kritiek van Republikeinen die vinden dat de economische steun- en infrastructuurplannen van de president de economie zullen oververhitten. Ook zouden die plannen zorgen voor ongebreidelde inflatie. Biden denkt echter dat door de extra bestedingen nieuwe bedrijven ontstaan en dus meer concurrentie, waardoor de prijzen omlaag zullen gaan.

Biden haalde verder uit naar de zogeheten ’trickle down economics’. Die economische theorie, die al tientallen jaren populair is bij met name de Republikeinen, gaat uit van belastingvoordelen voor de allerrijksten die dan meer zouden uitgeven waardoor dat voordeel uiteindelijk ook bij de laagst verdienende Amerikanen uitkomt. Volgens hem wordt het tijd „dat de overheid weer voor alle Amerikanen gaat werken.”