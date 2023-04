Just Eat Takeaway koopt voor €150 miljoen aan eigen aandelen in

Het bedrijf verwerkte in het eerste kwartaal 227,8 miljoen onlinebestellingen bij restaurants, 14 procent minder dan een jaar eerder. Noord-Europa scoorde daarbij het beste (-10%) en Zuid-Europa (-18%) het minst. Het totaalbedrag waarvoor klanten eten bestelden, daalde minder hard en lag 8% lager dan een jaar eerder. Groen wijst er in een toelichting op dat de lockdownmaatregelen die in de eerste maanden van 2022 nog golden Just Eat Takeaway begin vorig jaar het op één na beste kwartaal in termen van bestellingen hadden opgeleverd.

Het verschil tussen de bestedingen vorig jaar en nu wordt volgens Just Eat Takeaway steeds kleiner, waarbij de bestellingen in de tweede helft van 2023 weer zullen stijgen. Maar dat ligt ook aan de gunstigere vergelijkingsbasis, want in de tweede helft van vorig jaar lag het aantal bestellingen laag.

Aandeleninkoop

Just Eat Takeaway maakt nu vooral werk van winst maken. In heel 2023 verwacht het bedrijf een aangepaste winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen van €275 miljoen euro. Dat is meer dan de € 225 miljoen euro waar het bezorgbedrijf eerder op rekende. Just Eat Takeaway gaat aandeelhouders belonen door voor €150 miljoen aan eigen aandelen in te kopen, wat de winst per aandeel bij de overgebleven stukken verhoogt.

„Just Eat Takeaway blijft herstellen van de vertraging vorig jaar”, aldus Groen. „Onze inspanningen om de winstgevendheid te verbeteren lopen voor op schema.”

Albert Jellema van Probeleggen noemt het inkopen van de eigen aandelen een belangrijk signaal richting de aandelhouders. „Dit werd al langer gepusht door aandeelhouders, dat ze het nu doen geeft het signaal af dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. Het is een klein maar positief teken.” In totaal koopt het 4% van de eigen aandelen in.

Koper gezocht voor Grubhub

Vorig jaar werd Just Eat Takeaway nog flink minder waard op de beurs in Amsterdam. Dat kwam onder andere doordat de overname van een Amerikaanse branchegenoot, Grubhub, niet goed uitpakte. Just Eat Takeaway zoekt nu naar een koper voor Grubhub, maar had daar geen nieuws over te melden.