‘Lage ticketprijzen zijn een probleem’

Volgens IATA-topman Carsten Spohr slaat de balans tussen lusten en lasten ten aanzien van de luchtvaart nu vaak te veel uit naar de lasten. Ⓒ EPA

Seoul - De luchtvaartsector kampt met een duivels dilemma van verdere groei versus de klimaatuitdaging. Dat bleek deze week bij de jaarvergadering van luchtvaartkoepel IATA in Seoul. De moordende concurrentie, de verslechterende economische vooruitzichten en de roep om luchtvaartbelastingen vanuit de politiek vormen een grote bedreiging voor de toekomst. De luchtvaartbazen worstelden zichtbaar, nu er vooral in Europa in de politiek veel discussie is over het klimaat.