Transactiewaarde Euronext iets omlaag

Ten opzichte van oktober was er sprake van een daling met 4 procent. De handel in indexfondsen (etf's) had in november een gemiddelde dagelijkse transactiewaarde van 193 miljoen euro. Dat is 19 procent minder dan een jaar eerder en 12 procent minder dan een maand terug.

Het gemiddelde dagelijkse volume bij indexderivaten bereikte 211.252 contracten, bij individuele aandelenderivaten 273.785 contracten.