Winkels: ’Nog voor einde maand oproep om deuren gesloten te houden’

Premium Financieel

Toch vrees voor rampwinter: ’Gascrisis gaat van kwaad tot erger’

Europese regeringen hopen dat het stroompje Russisch gas dat nog deze kant op vloeit, plus drastische energiebesparingen, voldoende zijn om een rampwinter te voorkomen. In financiële kringen is men sceptisch. „De Europese gascrisis gaat van kwaad tot erger”, constateren analisten van Bank of America...