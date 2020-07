Twijfel overheerst bij kleine beleggers

Ook in de manier waarop beleggers met de grote onzekerheid omgaan zijn grofweg twee even grote groepen te onderscheiden, ziet Simon Wiersma van ING’s Investment Office. „Zo’n 23% doet niets nu de beurs zo onvoorspelbaar is, terwijl 22% van de mensen die wij ondervraagd hebben juist kansen ziet.”

Steunpakket

Wiersma zelf ziet die kansen niet zo – ING zit nog altijd licht onderwogen in aandelen. Maar onzekerheden en risico’s ziet de beleggingsstrateeg wel degelijk. „Alleen al komende week: dan moet Amerikaanse overheid beslissen of het steunpakket voor burgers en bedrijven wordt verlengd.” Dat besluit moet juist op het moment komen dat er wat klad komt in het economisch herstel. „Je zag bijvoorbeeld deze week weer een licht hoger aantal uitkeringsaanvragen. De markt is vooruit gelopen op een veel scherper herstel.”

Als extra steun van Washington uitblijft, dreigt in de VS een domino-effect: bedrijven gaan failliet, de werkloosheid loopt weer verder op en consumenten hebben geen geld meer om uit te geven. „Die faillissementen vormen het grootste risico”, zegt Wiersma.

Azië

De coronacrisis en alle bijbehorende onzekerheid op de beurs zijn voor beleggers ook teken om het dichter bij huis te zoeken. Aandelen in Azië – denk aan bedrijven als webwinkelreus Alibaba – zijn nog maar voor 10% van de respondenten in de ING-enquête interessant, tegen 17% een maand geleden. En dat is vreemd, zegt Wiersma: „Per saldo is de beurs van China, en zijn eigenlijk alle beurzen in Azië, dit jaar nog altijd de best presterende markten wereldwijd.”