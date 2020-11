Mag mijn baas de eindejaarsuitkering overslaan?

Niet elke werkgever heeft dit jaar budget voor een eindejaarsuitkering. Ⓒ ANP/HH

Wij keren aan medewerkers die het volledige kalenderjaar bij ons gewerkt hebben in december een eindejaarsuitkering uit. Dit jaar was, vanwege de coronamaatregelen, geen goed jaar. Daarom willen we de bonus overslaan. Mag dat?