Consument krijgt meestal ongelijk van klachteninstituut

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Klachten van consumenten die in de clinch liggen met hun bank, verzekeraar of ander financieel dienstverlener, werden in 2021 door klachteninstituut Kifid in 83% van de gevallen waarbij een uitspraak werd gedaan, ongegrond verklaard. Slechts bij 17% van de uitspraken kreeg de consument gelijk van het instituut.