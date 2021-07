NIBC neemt hypotheekklanten DSB Bank over

Na het omvallen van de DSB Bank van Dirk Scheringa werden alle klanten met een hypotheek en/of consumptief krediet in 2018 ondergebracht bij de beheerinstelling Finqus. NIBC neemt nu de leningen van meer dan 17.000 klanten met een totale omvang van ongeveer €1,5 miljard over.

De voormalige DSB-klanten krijgen deze week een brief met uitleg over de overname. „Voor de klanten betekent dit dat zij bij een bank komen die - anders dan de huidige situatie - een duurzame relatie kan bieden”, aldus Finqus-directeur Rudy Douma in een persverklaring.

De daadwerkelijke overdracht zal vermoedelijk pas dit najaar plaatsvinden, als toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de deal hebben goedgekeurd.

Voor NIBC is de overname van de DSB-portefeuille de eerste sinds durfinvesteerder Blackstone vorig jaar de bank overnam en van de beurs haalde. „De aankoop onderstreept nogmaals NIBC’s groeiambities”, benadrukt ceo Paulus de Wilt.