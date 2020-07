65 is 65: oude voorwaarden veroorzaken pensioengat

Mooie boel: verzekering tot 65 jaar zorgt voor een pensioengat. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Een man ging er altijd vanuit dat hij een uitkering van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering zou krijgen totdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken. In de polis, afgesloten in 1996, stond echter dat hij zijn uitkering zou ontvangen tot 65-jarige leeftijd. Dat betekent dat hij nu met een pensioengat zit. Toch staat de verzekeraar in haar recht, oordeelt het Kifid.