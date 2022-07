’Risico op recessie Amerikaanse economie’

De bewindsvrouw stelde dat het nog niet zeker is of de neerwaartse beweging wordt doorgezet. Volgens haar toont het aantal nieuwe arbeidscontracten en de consumptie aan dat er nog geen sprake is van een recessie. Vorige week bleek uit cijfers dat de werkloosheid niet verder daalt. „We zitten in een periode van afnemende groei. Dat is nodig en passend in de huidige situatie met te hoge inflatie”, aldus Yellen, die hoopt dat de renteverhoging van haar vorige werkgever Federal Reserve de prijsstijging kan afkoelen zonder een economische neergang.

De Amerikaanse regering verkoopt inmiddels olie uit de eigen strategische reserves, waardoor de benzineprijzen al zijn gedaald. Een goede zaak, aldus de minister. „Ik weet niet of we een recessie kunnen vermijden. Maar ik ga er vanuit dat er een weg is om de arbeidsmarkt op gang te houden en tegelijkertijd de inflatie naar beneden te brengen. Bij een recessie gaat het op alle fronten in de economie minder goed. Dat zien we nu niet”, aldus Yellen. Traditioneel zit een economie in een recessie als die twee kwartalen op een rij krimpt.