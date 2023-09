BMW presenteert nieuwe elektrische auto ’Vision Neue Klasse’

Volgens BMW zullen die auto’s onder meer veel sneller zijn op te laden en een grotere reikwijdte hebben. Het bedrijf wil daarmee beter de concurrentie aan kunnen gaan met andere elektrische automakers, waaronder Tesla en het Chinese BYD, maar ook elektrische modellen van de Duitse rivalen Volkswagen, Audi en Mercedes-Benz.

De Vision Neue Klasse zal komende week te zien zijn op de IAA-autoshow in München. BMW spreekt van het begin van een nieuw tijdperk voor het bedrijf.

„Met de Vision Neue Klasse hebben we alle innovatieve kracht gebruikt die BMW heeft op elektrisch gebied, op digitaal gebied en de auto zal uiteraard worden voorbereid voor de industrie van circulariteit”, zei topman Oliver Zipse over het nieuwe prototype.

Zipse verklaarde op de presentatie ook dat BMW net zo goed verdiend met elektrische auto’s als met wagens met verbrandingsmotoren. Hij stelt dat het bedrijf nu winstgevend is met elke elektrische auto en dat de Vision Neue Klasse nog meer zal opbrengen. „Het zal erg winstgevend zijn.”

De nieuwe serie is gebaseerd op een speciaal platform dat BMW heeft ontwikkeld voor zijn elektrische auto’s, met een volledig voor elektrisch rijden ingerichte architectuur, zegt het bedrijf. De onderdelen zijn ontworpen voor recycling. Daardoor worden de nieuwe auto’s ook milieuvriendelijker, aldus BMW.

Er moeten verschillende modellen komen van de Vision Neue Klasse. Zaterdag werd een sedan gepresenteerd, maar er moet ook een SUV komen die in een nieuwe BMW-fabriek in Hongarije gebouwd gaat worden, plus nog meer modellen.