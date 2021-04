Weer uit lunchen!

Premium Binnenland

Ook Belgen genieten van onze terrassen, al valt de prijs tegen: ’13,90 euro voor twee wijntjes!’

De heropening van onze terrassen is ook in België niet onopgemerkt gebleven. Bij onze zuiderburen is de horeca nog gesloten, dus veel Belgen maakten woensdag een tripje over de grens om te proosten op de versoepelingen van onze corona maatregelen. Al valt de prijs sommigen tegen. ,,Twee glazen wijn:...