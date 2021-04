Uitvaartbranche stopt met balsemen: ondanks bescherming toch te veel risico

Uit onderzoek van marktleider Dela is gebleken dat het toepassen van beschermingsmiddelen zoals maskers en extra ventilatie tijdens de balseming mogelijk onvoldoende is. Daarom is de behandeling gestaakt en wordt een onderzoek naar de methode gestart ’om het zekere voor het onzekere te nemen’.

Uitvaartbedrijf Yarden is na het besluit van marktleider Dela eveneens direct gestopt met de behandelingen, waardoor het momenteel in Nederland niet langer mogelijk is om lijken te balsemen, blijkt uit berichtgeving van Uitvaart.nl.

Conserverend

De zogeheten ’thanatopraxiebehandeling’, een vorm van opbaring waarbij een lichte balseming wordt toegepast, is sinds 2010 toegestaan in Nederland en gebeurt door het inbrengen van een conserverende vloeistof in de bloedbaan via de hals of de lies. De balseming stopt het ontbindingsproces tijdelijk, zodat het lichaam van de overledene voor enkele dagen een ’natuurlijke uitstraling’ krijgt. In Nederland wordt de lichte balseming niet heel vaak toegepast, maar in het Verenigd Koninkrijk is het vrij gebruikelijk. Ruim driekwart van de overledenen wordt daar gebalsemd.

Dela stelt in een mededeling over het stoppen van de balsemingen dat er „geen aanleiding is om te vermoeden dat nabestaanden of medewerkers die in contact zijn geweest met een gebalsemd lichaam, risico’s hebben gelopen”. Maar daar wordt in de uitvaartbranche openlijk over getwijfeld. Michel Meijer, verbonden aan de beroepsvereniging van overledenenverzorgers, schrijft in een open brief aan Dela dat vermoedelijk verboden middelen (glutaaraldehyde) bij de balsemingen zijn gebruikt.