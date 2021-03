Brits blockchainbedrijf $5 miljard waard door cryptohonger

De grote animo bij veel partijen om mee te doen met de cryptohype heeft Blockchain.com geen windeieren gelegd. De waarde van het platform waar institutionele en particuliere beleggers cryptomunten kunnen aankopen en bewaren is dankzij de nieuwe kapitaalinjectie opgelopen naar $5,2 miljard.

Blockchain heeft naar eigen zeggen in totaal 31 miljoen gebruikers, verspreid over 200 landen. Naast het beschikbaar stellen van een digitale portemonnee is het ook actief met crypto- en blockchaindiensten, zoals de handel met cryptomunten voor professionele partijen.

Het Britse cryptobedrijf, dat gevestigd is in Londen, staat onder leiding van Peter Smith. Hij is tevens de medeoprichter. Eerder dit jaar benadrukte Smith nog dat cryptomunten steeds meer de rol van ’Robin Hood in de financiële wereld’ innemen.

Populariteit

Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform in cryptomunten zoals bitcoin, heeft eveneens flink bijgedragen aan de populariteit van digitale munten. Met de voorgenomen beursgang wordt de waarde van het bedrijf geschat op $69 miljard. Het platform heeft in alle Amerikaanse staten een vergunning. In 2020 meldde het een omzet van $1,14 miljard.

Sinds begin van dit jaar heeft de bitcoin, de blikvanger onder de cryptomunten, vleugels gekregen. De belangstelling van grote partijen, zoals Tesla, speelt daar een grote rol bij. Topman Elon Musk kondigde woensdag nog aan de deur open te zetten voor klanten in de Verenigde Staten om modellen ook in bitcoins te laten afrekenen.

Daarnaast zien steeds meer grootbanken in de VS er brood in om klanten bij te staan in het opslaan van cryptomunten.

Nadat de cryptomunt recent nog een record van boven de $60.000 kwam er daarna enigszins de klad in. Op woensdag heeft de cryptomunt de blik weer opwaarts gericht, met op platform Coindesk een plus van 3% naar $56.500.