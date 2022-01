Keiharde strijd tussen supers en A-merken

Premium Financieel

Analyse: wat als de barbaren weer langskomen bij Unilever?

Als je als bedrijf gaat bedenken wat de ’purpose’ van een al sinds 1913 bestaand mayonaise-merk als Hellmann’s is, dan ben je van het padje. Consumenten weten onderhand wel waar die mayonaise voor is, schreef de 68-jarige fondsmanager Terry Smith deze week in een publieke boze brief aan Unilever.