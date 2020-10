Telecomwaakhond VS wil immuniteit socialmediabedrijven aanpakken

In de Amerikaanse telecomwet staan bepalingen die socialmediabedrijven toestaan berichten op hun platforms naar eigen inzicht te verwijderen, ook als die niet illegaal zijn. Tegelijkertijd zijn ze niet aansprakelijk voor berichten of video's die gebruikers plaatsen.

Pai kondigde aan deze wetgeving, bekend onder de naam Section 230, te willen verduidelijken. Momenteel worden de bepalingen volgens hem te breed geïnterpreteerd. Hoewel de FCC-voorzitter nog niet aangaf wat hij aan de juridische tekst wil veranderen, lijkt hij met de ingreep gehoor te geven aan het verzoek van Trump om de immuniteit van socialmediabedrijven af te zwakken.

Het Amerikaanse ministerie van Handel deed dit verzoek, op aangeven van Trump, al in mei. Trump beschuldigt socialmediabedrijven al langer van vooringenomenheid tegen hem. Deze week ontstond in het Republikeinse kamp veel ophef over de manier waarop Twitter de verspreiding van een kritisch artikel over Trumps Democratische uitdager Joe Biden blokkeerde. Twitter beperkte de verspreiding van het New York Post-stuk naar eigen zeggen omdat het op gehackt materiaal zou zijn gebaseerd.

Of de FCC veel kan veranderen, is nog maar de vraag. Veel internetbedrijven en juridisch experts stellen dat waakrond niet de bevoegdheid heeft om zich uit te spreken over deze regels voor social media.