AEX geeft gas richting 700 punten, ING en Shell fors hoger

Rond 16:15 uur staat de AEX-index 1,1% hoger op 684,1 punten. De index tikt daarmee tevens het hoogste niveau aan sinds september 2000. De AMX stijgt 0,3% naar 1014,92 punten.

In Europa blijft Duitsland fors achter, de DAX-index stijgt 0,3%, de Britse FTSE 100 wint 2%, de Franse CAC 40 staat 1,5% in de plus.

De Japanse Nikkei-index is1,9% hoger gesloten. Zij klom voor het eerst in dertig jaar boven 30.000 punten. De groei van de Japanse economie in de laatste drie maanden van vorig jaar werd 12,7%, analisten rekenden op een plus van 10,1%.

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege President’s Day. Ook de aandelenmarkten in China zijn dicht.

Veel kwartaalcijfers

Later in de week openen trouwens de AEX-bedrijven DSM, Ahold Delhaize, AkzoNobel, ASR, NN Group en Galapagos de boeken. Ook de door de coronacrisis zwaar getroffen luchtvaartcombinatie Air France-KLM geeft inzicht in de stand van zaken.

De markt is op veel terreinen optimistisch, aldus marktanalist Simon Wiersma (ING). Brent-olie (+1,3% bij $63,25) gaat naar het hoogste punt in dertien maanden. Futures voor ijzererts, platina, koper en zilver staan positief, de rentes op staatsobligaties lopen op.

Wiersma ziet dat beleggers op de ’reflatie-trade’ zitten: beleggers hebben een voorkeur gekregen voor fondsen die sterk zouden kunnen profiteren van aantrekkende groei. Maar ook rugwind hebben van investeringen door overheden en stimulering door centrale banken.

,,Banken profiteren vandaag daardoor van de stijgende rente. Dat begon vanochtend in Australië al, waar de 10-jaars staatslening 10 basispunten won tot 1,32%. Dat is een behoorlijke sprong, voortgedreven door de prognose dat met meer vaccinatie en heropening de economieën zullen groeien”, aldus Wiersma.

,,Veel cyclische aandelen, zoals technologie, energie, financiële instellingen en grondstoffen staan daarom hoger.”

Forse opmars

In de AEX is ING de koploper met een plus van 6,1% winst. Met 15,9 miljoen is het veruit het meest verhandeld, voor KPN (9,6 miljoen stuks).

Het bankconcern, dat vrijdag meevallende kwartaalresultaten toonde, profiteert van de adviesverhoging van zakenbank Morgan Stanley naar ’overweight’, inclusief een koersdoel van €10,50. De Amerikanen verwachten meer kansen op verrassingen bij de kredietvoorzieningen, kosten en rentebaten. Deutsche Bank verhoogde zijn koersdoel.

ABN Amro gaat 3,2% mee omhoog. Bij de financiële waarden liggen ook Aegon (+2,1%), ASR (+2,5%) en NN (+2,4%) er opgewekt bij.

De AEX wordt eveneens vooruit geholpen door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+4,3%). De energiegigant krijgt een zet in de rug dankzij de hogere olieprijs.

ArcelorMittal mag 3,7% bijschrijven. Het staalconcern koopt voor $650 miljoen aan eigen aandelen in.

Biotechbedrijf Galapagos (-4,8%), dat na het stoppen van zijn longmedicijn volgens topman Van der Stoplpe de hoop heeft gevestigd op zijn Toledo-programma met behandelingen voor auto-immuunziektes, en winkelvastgoedfonds Unibail (-2,1%) behoren ook tot de verliezers.

Ook telecomconcern KPN (-2%) daalt stevig.

In de AMX is bodemonderzoeker Fugro (+3,1%) de grootste stijger. Air France KLM (+1,8%) blijft positief.

Maar market maker Flow Traders (-1,7%), speciaalchemieconcern Corbion (-1,2%) blijven bij de middelgrote fondsen achter. UBS verhoogde het koersdoel voor Flow van €21,00 naar €23,00, de plek op verkoopplaats werd niet gewijzigd.

Analist Michael Werner sprak van een "uitmuntend" vierde kwartaal voor de flitshandelaar, waarin de verwachtingen ruimschoots werden overtroffen.

Bouw- en infrastructuurbedrijven doen het sterk bij de smallcaps: Heijmans stijgt 11,4%, BAM 7%. Dat is met 3,5 miljoen stuks hier het meest verkocht. Het koopsignaal bij Heijmans was een forse koersdoelwijziging van ING, van €8,50 naar €15,25 bij een onveranderde koopaanbeveling.

Het lokaal genoteerde Euronext levert 0,9% in. Het beurzenbedrijf wil Piero Novelli aanstellen als president-commissaris. Hij is momenteel onder meer lid van de bestuursraad van zakenbank UBS. Bank of America werd positiever over Euronext. Na de overname van Borsa Italiana ziet het voor Euronext groeimogelijkheden, met een dominanter Europees platform en dit creëert kansen voor meer noteringen.

De Lavide holding noteert 33% winst vandaag. Het is na Rabocertificaten (8,8 miljoen stuks) het meest verhandeld.

Nieuwe noteringen

De Amsterdamse beurs mag mogelijk enkele nieuwkomers verwelkomen. Het Franse mediaconglomeraat Vivendi is van plan om voor het einde van het jaar muziekconcern Universal Music Group (UMC) naar Beursplein 5 te brengen. In Parijs werd Vivendi 16%meer waard.

De bedoeling is om een belang van 60% in de markt zetten. Vivendi mikt op een waardering van het bedrijf van minstens $30 miljard. Vivendi verkocht eind 2019 al een groot belang in UMC aan een consortium onder leiding van het Chinese internetbedrijf Tencent.

Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk, wil op zijn beurt een investeringsfonds naar de Amsterdamse beurs brengen. De beursgang van Pegasus Europe moet enkele honderden miljoenen euro’s opbrengen.

De aandeelhouders van NIBC zijn akkoord met de statutenwijzigingen in verband met het overnamebod van investeerder Blackstone, meldt de Haagse zakenbank.

