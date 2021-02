ING en ABN in trek op piekende AEX

Rond 11.00 uur staat de AEX-index 0,7% hoger op 681,62 punten. De index tikt daarmee tevens het hoogste niveau aan sinds september 2000. De AMX stijgt 0,5% naar 1016,5 punten. De koersenborden in Londen (+1,4%), Parijs (+1,1%) en Frankfurt (+0,3%) kleuren eveneens groen.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,9% hoger en klom voor het eerst in dertig jaar boven de grens van 30.000 punten. De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten vanwege President’s Day. Ook de aandelenmarkten in China zijn dicht.

Later in de week openen trouwens de AEX-bedrijven DSM, Ahold Delhaize, AkzoNobel, ASR, NN Group en Galapagos de boeken. Ook de door de coronacrisis zwaar getroffen luchtvaartcombinatie Air France-KLM geeft inzicht in de stand van zaken.

In de AEX is ING de koploper met een plus van 5,5%. Het bankconcern profiteert van een adviesverhoging van zakenbank Morgan Stanley naar ’overweight’, inclusief een koersdoel van €10,50. ABN Amro gaat 3,9% mee omhoog. Bij de financiële waarden liggen ook Aegon (+2,1%), ASR (+2,3%) en NN (+2,4%) er opgewekt bij.

De AEX wordt eveneens vooruit geholpen door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+3,2%). De energiegigant krijgt een zet in de rug dankzij de hogere olieprijs.

ArcelorMittal mag 2,5% bijschrijven. Het staalconcern koopt voor $650 miljoen aan eigen aandelen in.

Telecomconcern KPN (-2,3%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen. Biotechbedrijf Galapagos (-1,6%) en winkelvastgoedfonds Unibail (-1,5%) behoren ook tot de verliezers.

Bekijk ook: Oprichter claimstichting Loterijverlies voor rechter wegens verduistering

In de AMX is bodemonderzoeker Fugro (+3,1%) de grootste stijger. Speciaalchemieconcern Corbion (-0,8%) en vastgoedfonds WDP (-0,8%) blijven bij de middelgrote fondsen echter iets achter.

Het lokaal genoteerde Euronext levert 0,9% in. Het beurzenbedrijf wil Piero Novelli aanstellen als president-commissaris. Hij is momenteel onder meer lid van de bestuursraad van zakenbank UBS.

De Amsterdamse beurs mag mogelijk enkele nieuwkomers verwelkomen. Het Franse mediaconglomeraat Vivendi is namelijk van plan om voor het einde van het jaar muziekconcern Universal Music Group (UMC) naar Beursplein 5 te brengen. De bedoeling is om een belang van 60% in de markt zetten. Vivendi mikt op een waardering van het bedrijf van minstens $30 miljard. Vivendi verkocht eind 2019 al een groot belang in UMC aan een consortium onder leiding van het Chinese internetbedrijf Tencent.

Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk, wil op zijn buert een investeringsfonds naar de Amsterdamse beurs brengen. De beursgang van Pegasus Europe moet enkele honderden miljoenen euro’s opbrengen.

Zie hier welke tips Nico Inberg (DeAandeelhouder) en Albert Jellema (Pro Beleggen) tijdens het DFT-seminar gaven.