’Huizenprijzen stijgen dit jaar met 4%’

Het lagere tempo van de prijsstijgingen komt volgens de sectorspecialisten van ABN AMRO mede door de mindere steun van de economie. De economische groei zwakt volgens ABN AMRO dit jaar af naar 1 procent. Verder zetten de strengere leennormen een rem op de prijsstijging. Hoewel het tweede inkomen voortaan zwaarder meetelt, mogen gezinnen minder lenen op basis van hun inkomen.

Ook het tekort aan te koop aangeboden woningen zal de huizenprijzen laten oplopen. Huizenkopers hebben volgens de bank weinig te kiezen. Met name in het lage prijssegment is het woningaanbod erg schaars. Bij nieuwbouwwoningen speelt verder mee dat bouwkosten stijgen, met oplopende huizenprijzen tot gevolg. Sowieso stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen in doorsnee harder dan die van bestaande woningen.

Al met al rekent ABN AMRO op een daling van het aantal transacties met 5 procent. Volgens de bank spelen strengere milieuregels hier een rol. Door de strengere regels zijn er minder bouwvergunningen afgegeven. Dat werkt logischerwijs door op het aantal op te leveren huizen. Het streefaantal van 75.000 blijft volgens de economen ver buiten bereik.