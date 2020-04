Suriname vreest prijsstijgingen door wanbetaling

Een van de gevolgen kan zijn dat crediteuren hun geld zouden opeisen op basis van Amerikaans recht. Dit scenario schetste de directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), Steven Coutinho, afgelopen week volgens Star Nieuws.

Hij vergeleek die situatie met die van Argentinië, waar crediteuren beslag legden op oveheidsactiva, in binnen- en buitenland.

Suriname geeft al jaren meer uit dan dat er binnenkomt. De schuld is afgelopen jaar opgelopen tot 75% van het bruto binnenlands product. Coutinho noemt een grens van maximaal 60% raadzaam voor een land als Suriname.

Het begrotingstekort is opgelopen tot 8%, waar bijvoorbeeld de norm in Europa 3% was voor het uitbreken van de coronacrisis. Dat oplopende tekort van Suriname heeft ook geleid tot meer inflatie en een verzwakte munt.

Hogere rentes

Surinaamse bedrijven zullen, als de kredietstatus verzwakt, volgens Coutinho tegen hogere rentes gaan lenen op de internationale kapitaalmarkt. De bankier stelde volgens Star Nieuws voor dat Suriname zijn financiën moet herstructureren, bijvoorbeeld door uitstel van betalingen aan te vragen of lagere rentes te betalen in overleg met crediteuren.

In Suriname staat momenteel de positie van de minister van Financiën Gillmore Hoefblad onder druk. Volgens Surinaamse media zou het Surinaamse Openbaar Ministerie de bewindsman strafrechtelijk willen vervolgen.

De formele aantijgingen tegen Hoefdraad zijn nog niet bekendgemaakt. Wel loopt er al sinds februari een justitieel onderzoek naar de toenmalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt.

Die zou verkeerde bedragen hebben gefactureerd bij de aanschaf van peperdure voertuigen, en voor de bank nadelige contracten hebben afgesloten. Hem wacht een aanklacht voor onder andere overtreding van de anti-corruptiewet en witwassen.

Zijn advocaat Irvin Kanhai heeft gezegd dat Van Trikt toen niet alleen gehandeld heeft, maar dat deed in opdracht van minister Hoefdraad.