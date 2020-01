’Helpdesk van Windows’ richt minder schade aan

Ⓒ EPA

ROTTERDAM (ANP) - Mensen trappen steeds minder in oplichters die vanuit het niets bellen en zeggen dat ze de helpdesk van Windows zijn. De schade door helpdeskfraude is in een paar jaar tijd gehalveerd, van 6 miljoen euro in 2017 naar 3 miljoen euro vorig jaar, zegt het Openbaar Ministerie.