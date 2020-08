Amsterdam - Een klant die in juni 2008 een tienjarige rentederivaat bij ING afsloot om zijn krediet van €1 miljoen te beschermen tegen een rentestijging, had door de bank op de hoogte gesteld moeten worden van de door ING verwachte rentedaling. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald en gaat ook andere banken raken, verwacht de advocaat van die klant.