’Voor elektrische auto’s beste moment om met nieuw merk te komen’ Buitenlandse stekkerpioniers ruiken kansen, Europese autobouwer ook

Door Gert van Harskamp en Remzi Sen

Ⓒ Roos Kraaier

AMSTERDAM - Mio, Rivian, Lightyear. De automarkt wordt overspoeld met nieuwe merken. Het zijn met name elektrische autobouwers van over de hele wereld die naar de merkvaste Europeaan lonken. Sommige ontpoppen zich uit het niets tot de best verkochte auto’s, maar door afhankelijkheid van investeerders en problemen in de toelevering slaagt niet elke fabrikant.