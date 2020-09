Warmteleverancier moet periodieke aansluitkosten terugbetalen

De ACM kwam met deze bindende aanwijzing in reactie op een een handhavingsverzoek van de Stichting Betaalbaar Duurzaam Velsen, over een warmtenet aldaar. „De wet is duidelijk en iedereen heeft zich daaraan te houden”, zei ACM-woordvoerder Jasmijn Dielissen in een toelichting op het besluit. „Sinds 1 januari mag het niet meer. We hebben echter alleen specifiek naar dit geval gekeken omdat er een klacht over kwam.”

Een warmtenet is een netwerk van warmwaterleidingen onder de grond. Dit wordt gezien als een duurzaam alternatief voor cv-ketels op aardgas. Er zijn al circa 400.000 woningen aangesloten op een warmtenet.

Klanten van DeeneD kunnen met het besluit van de ACM het onterecht betaalde bedrag terugvorderen bij DeeneD. „Als ze er niet uit komen, is dat een zaak voor de civiele rechter”, aldus Dielissen.

Warmtewet

In de Warmtewet, waar de ACM zich op baseert, is bijzondere aandacht voor de rechten van gebruikers van warmtenetten omdat zij niet makkelijk kunnen overstappen op een andere leverancier. De aansluitkosten zijn in principe eenmalig. Hiervoor geldt op het ogenblik een maximaal bedrag van €4511 als de afstand tot het warmtenet minder dan 25 meter is.

De periodieke bijdrage in de aansluitkosten kon wel bijna vier tientjes per maand bedragen.

DeeneD kan nog bezwaar maken tegen het besluit van de ACM. Bij Deened was woensdagochtend niemand beschikbaar voor commentaar.