AEX daalt licht vanaf de top

De AEX stond om vijf over vier 0,2% lager op 628,1 punten. Eerder op de dag belandde de beursgraadmeter voor het eerst in negentien jaar boven 630 punten. De AMX zakt 0,6% naar 982,5 punten.

De overige Europese beurzen zakten ook iets weg. De Britse FTSE en de Franse CAC 40 verloren 0,4%. De Duitse DAX leverde 0,2% in.

Ondanks de al fors opgelopen koersen heeft ABN Amro de aandelenweging gisteren verhoogd tot licht overwogen. „De waarderingen zijn niet overdreven, gezien de zeer lage rentes. Het monetaire beleid blijft ruim en er zijn geluiden dat overheden gaan stimuleren. President Trump wil de belasting verlagen. Wij verwachten dat China zijn stimulering naar voren haalt, vanwege het coronavirus. De recente renteverlaging is hier al een voorbeeld van”, meldt hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels.

Over het coronavirus maakt Wessels zich geen grote zorgen. „Het aantal besmettingen is hoog, maar het sterftecijfer is onder de 2% gedoken. Als de epidemie eenmaal onder controle is, vindt een inhaalvraag plaats. Wij verwachten dat de economische groei in China in het eerste kwartaal tot 4,9% zal terugzakken, maar in het gehele jaar op 5,5% uitkomt. Dit was respectievelijk 5,9% en 5,8%.”

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities maakt zich wel wat zorgen over het tempo van de koersstijgingen. „De AEX staat 40 punten boven het niveau van twee weken geleden, terwijl er sindsdien weinig veranderd is. De bedrijfsresultaten waren wel iets beter dan verwacht en de economische cijfers wijzen op wat herstel in Europa, maar dat zal weer terugvallen door het coronavirus. Wat er nu gebeurt is dat beleggers hun voorzichtigheid loslaten. Het gratis geld duwt hen naar de aandelenmarkten.”

De Amerikaanse beurzen hielden zich bij opening goed staande. Na ruim een half uur handelen stond de Dow Jones-index 0,1% lager en de Nasdaq-index 0,1% hoger.

In de AEX werden de stijgers aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield, met een winst van 1,9%. Het vastgoedfonds kwam eerder deze week met de jaarresultaten.

Aegon won 1,2% na de koersdreun van 5% op donderdag. Scheidend Aegon-topman Alex Wynaendts noemde die koersval toen ’een overreactie’. Schutte heeft nog altijd een voorkeur voor NN. „Deze verzekeraar is weliswaar aanzienlijk hoger gewaardeerd, maar kwalitatief ook vele malen beter. Aegon heeft een lagere solvabiliteit. Als de rente in de VS blijft dalen, zal dat pijn gaan doen.”

Staalgigant ArcelorMittal zakte 1,7%. ABN Amro ging 1,6% omlaag. Verfproducent AkzoNobel zag 1,5% van zijn koers afgaan.

DSM leverde 1% in. Schutte roemt het speciaalchemiebedrijf, maar meent wel dat de beurswaardering stevig is. „Voor een duidelijk verdere koersstijging zijn nieuwe impulsen nodig.”

Relx leverde 0,4% in, na door de Duitse zakenbank Berenberg van de kooplijst te zijn gehaald. Gisteren vielen de door de informatieleverancier gepubliceerde kwartaalcijfers nog in goede aarde.

Midkapper Fagron verloor 5,2%, na door KBC Securities van de kooplijst te zijn gehaald. De gisteren door de toeleverancier aan apothekers gepubliceerde jaarcijfers vielen tegen.

Just Eat Takeaway zakte 3,1%. Een grote Britse investeerder heeft een deel van zijn aandelenpakket verkocht.

Arcadis klom nog eens 4%. Het ingenieursbureau won donderdag al ruim 10% na positieve jaarcijfers.

Smallcapfonds Brunel steeg 2%. De detacheerder zag de winst vorig jaar bijna halveren.

Amsterdam Commodities pakte er 0,2% bij in reactie op zijn jaarcijfers. De thee-, specerijen- en notenhandelaar rapporteerde een licht hogere winst.

Op de lokale markt schoot NIBC 6,1% omhoog naar €9,69 dankzij een overnamebod van Blackstone van €9,85 per aandeel. Schutte nuanceert de relatief bescheiden overnamepremie van 8%. „De beurskoers was de afgelopen weken bij hoge volumes al flink opgelopen. Doordat twee grootaandeelhouders akkoord zijn gegaan, is al er sprake van een done deal.”

VEON verloor 7,6%. Het telecombedrijf wist afgelopen kwartaal te profiteren van hoger datagebruik door zijn klanten. De zaken in Rusland bleven moeizaam door hoge investeringen in het netwerk, maar in Pakistan, Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan werden goede zaken gedaan.

