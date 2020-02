NIBC schiet omhoog op vlakke beurs

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,02% lager op 629 punten. De AMX noteerde 0,1% in het rood op 987,3 punten. De beurzen in Londen (-0,4%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (+0,1%) bleven eveneens dichtbij de slotstanden van donderdag.

Elders stonden de aandelenmarkten onder druk. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,6% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden donderdagavond 0,1% tot 0,4% in de min.

Beleggers bleven in de ban van het coronavirus. Het dodental door het virus in China is vrijdag met 121 gestegen. Dat is ruim de helft minder dan het aantal slachtoffers dat een dag eerder werd gemeld. Het aantal besmettingen nam toe met 5000 mensen. Donderdag steeg het dodental en het aantal nieuwe gevallen nog explosief. Dat kwam mede door het gebruik van een nieuwe methode om het virus vast te stellen.

In de AEX werden de stijgers aangevoerd door Aegon met een plus van 1,3%. De verzekeraar krabbelde op na de koersdreun van donderdag.

Prosus (-1,4%) was daarentegen de grootste daler. De techninvesteerder zat eerder deze week in de lift door meevallende berichten over het coronavirus.

Smallcapfonds Brunel gaf 1,9% prijs. De detacheerder zag de winst vorig jaar bijna halveren.

Amsterdam Commodities (-0,5%) bracht donderdagavond resultaten naar buiten. De thee-, specerijen- en notenhandelaar behaalde vorig jaar een 3% hogere winst van €32 miljoen bij een licht gestegen omzet van €701 miljoen.

Op de lokale markt waren alle ogen gericht op NIBC. De koers van de bank schoot 7% omhoog naar €9,77 dankzij een overnamebod van Blackstone. De investeerder biedt €1,5 miljard, oftewel €9,85 per aandeel NIBC. De bank uit Den Haag keerde in maart 2018 terug naar de beurs. NIBC was tussen 1986 en 1999 ook al genoteerd op Beursplein 5.

VEON mocht 2% bijschrijven. Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf wist afgelopen kwartaal te profiteren van hoger datagebruik door zijn klanten. De zaken in Rusland bleven moeizaam door hoge investeringen in het netwerk, maar in Pakistan, Oekraïne, Oezbekistan en Kazachstan werden goede zaken gedaan.

