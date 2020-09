’Maak investeringskorting niet onnodig moeilijk’

Hans Biesheuvel Ⓒ Foto De Telegraaf

Door de coronacrisis heb ik investeringen in mijn installatiebedrijf uitgesteld. Maar nu las ik dat er vanaf 1 januari 2021 een nieuwe regeling beschikbaar is, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Ik breng momenteel mijn investeringsopties voor 2021 in kaart maar over deze regeling kan ik nergens informatie vinden. Zie ik iets over het hoofd?