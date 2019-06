Techsector wint op kalm Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 26.112,53 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,1 procent omhoog naar 2889,67 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,6 procent hoger gezet op 7845,02 punten.

De Fed begint dinsdag aan zijn beleidsvergadering. Er wordt verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente deze keer niet aanpast, maar mogelijk wel de deur op een kiertje zet voor een renteverlaging later dit jaar.

Tech

Techfondsen gingen fors omhoog. Facebook, Apple, Netflix en Google-moeder Alphabet stegen tot 4,2 procent. Ook maker van elektrische auto's Tesla was gewild met een plus van 4,7 procent.

Vliegtuigbouwer Boeing werd 2,2 procent hoger gezet. Topman Dennis Muilenberg zei op de luchtvaartshow van Parijs dat de gewraakte Boeings van het type 737 MAX, die om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, nog dit jaar weer luchtwaardig zullen zijn.

Overnames

Daarnaast is er overnamenieuws. Farmaceut Pfizer (plus 0,3 procent) neemt biotechnoloog Array BioPharma (plus 56,9 procent) over in een deal ter waarde van 11,4 miljard dollar. Array houdt zich bezig met behandeling van kanker. Tevens zou de in New York genoteerde Nederlandse biotechnoloog UniQure (plus 11,8 procent) op zoek zijn naar een koper. Dat is een van de opties in een strategisch onderzoek voor de onderneming.

Veilinghuis Sotheby's schoot bijna 59 procent omhoog nadat het bedrijf een overnamebod ter waarde van 3,7 miljard dollar van BidFair USA heeft geaccepteerd. Dat bedrijf is eigendom van Patrick Drahi, de oprichter van Altice Europe. Hij wil tot 400 miljoen dollar aan aandelen Altice USA (min 2,3 procent) van de hand doen om de aankoop te bekostigen.

De euro noteerde op 1,1216 dollar, tegen 1,1230 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 51,98 dollar. Brentolie daalde 1,5 procent in prijs tot 61,06 dollar per vat.