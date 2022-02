Beursblog: Shell houdt verlies voor AEX beperkt

Premium Financieel

Column: er is maar één manier hoe hoge inflatie te bestrijden: zet geldpers uit!

7,6 Procent. Zo hoog was de inflatie in Nederland in januari, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdagmorgen. De geldontwaarding is in ruim veertig jaar niet zo hoog geweest. Concreter: voor elke €100 die u begin 2021 kwijt was aan producten en diensten die u kocht, bent u inmidde...