Rijkste man Jeff Bezos dit jaar al goed voor $50 miljard

Op de rijkdom van Bezos, topman en grootaandeelhouder bij Amazon lijkt geen maat meer te staan. Na de coronacrash in maart werd zijn vermogen beperkt geraakt , maar gesteund door de goede beursprestaties van de Amerikaanse online retailgigant liep de teller van zijn vermogen snel weer op tot een ongekende $165 miljard.

Naast het grote geld verdienen met zijn belang in het aandeel Amazon heeft Bezos ook slim ingespeeld op de techhausse. Zo was hij een van de eerste investeerders in de zoekmachine Google. Ook is Bezos in veel startups gestapt met ambities in de technologie. De rijkste man wereldwijd heeft daarnaast ook goed geboerd met de aankoop van onroerend goed in Amerika.

Zijn voormalige echtgenoot McKenzie Bezos die in gemeenschap van goederen was getrouwd zit na de scheiding ook goed in de slappe was. Dit jaar heeft zij haar vermogen al verhoogd tot $17 miljard. Met een totaal van $54 miljard staat McKenzie Bezos op de dertiende plek, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg.

De nummer twee in de rijkenlijst, Bill Gates, oud-topman bij Microsoft staat op ruime afstand. Zijn vermogen is dit jaar ’slechts’ met $340 miljoen gestegen naar $113 miljard.