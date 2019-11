Groei Duitse economie bevestigd

Het cijfer komt overeen met een voorlopige raming. Met die kleine groei in het afgelopen kwartaal wist de grootste economie van Europa een technische recessie te voorkomen, want in het tweede kwartaal was nog sprake van een krimp met 0,2 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar tekende de Duitse economie een plus van 0,5 procent op.

Uit de cijfers bleek dat de Duitse economie vooral steun kreeg van de hogere bestedingen van consumenten en overheden, plus de bouwsector en export. De kapitaalinvesteringen gingen omlaag. Op jaarbasis ging de Duitse economie met 0,5 procent vooruit. Dit cijfer is aangepast voor kalendereffecten.

ING-econoom Carsten Brzeski schreef in een reactie dat de consumentenbestedingen en bouw de Duitse economie hebben behoed voor een recessie in het derde kwartaal. Er zijn volgens de econoom weinig tekenen van een spoedig herstel van de afgezwakte industrie in Duitsland. De economie van het land blijft voorlopig flirten met stagnatie of zelfs een recessie, denkt Brzeski.